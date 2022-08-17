Церемония открытия нового дома ЖК «Березки» прошла в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске ввели в эксплуатацию многоквартирный дом №5 на улице Совхозной. Для жильцов это долгожданное событие - из-за недоработок первого подрядчика строительство, начавшееся в 2016 году, растянулось на шесть лет.

- Благодаря организационным мероприятиям, предпринятым мэром города Хабаровска, структурными подразделениями администрации города производился контроль выполнения хода работ, поставки материалов и комплектующих. Также регулярно шли встречи с жильцами, во время которых будущие новоселы узнавали, на какой стадии находится строительство, - рассказал Сергей Мазепа, и.о. директора компании «Фонд жилищного строительства».

Девятиэтажный дом включает в себя 136 квартир общей площадью 6 491 квадратный метр. До конца этого года в «Березках» планируется сдать еще один панельный дом.

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