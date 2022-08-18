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Общество17 августа 2022 22:19

Судебные приставы выдворили из Хабаровского края 13 иностранцев

Причиной стало нарушение миграционных законов гражданами Узбекистана
Александра ЯВИЩЕНКО
Судебные приставы выдворили из Хабаровского края 13 граждан Узбекистана

Судебные приставы выдворили из Хабаровского края 13 граждан Узбекистана

Фото: Тимур ХАНОВ

Судебные приставы выдворили из России 13 иностранцев, которые жили в Хабаровском крае незаконно. Все они были гражданами Узбекистана и не имели российского паспорта. Их отправили на родину из-за нарушений миграционного законодательства.

- Въезд в Россию им теперь закрыт на пять лет, - рассказали в УФССП по Хабаровскому краю.

После того как суд принял решение отправить иностранцев домой, всех их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан под стражу, где они ждали исполнения наказания. Потом судебные приставы довезли их до пункта пропуска через границу России и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

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