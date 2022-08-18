Судебные приставы выдворили из Хабаровского края 13 иностранцев

Судебные приставы выдворили из Хабаровского края 13 граждан Узбекистана Фото: Тимур ХАНОВ

Судебные приставы выдворили из России 13 иностранцев, которые жили в Хабаровском крае незаконно. Все они были гражданами Узбекистана и не имели российского паспорта. Их отправили на родину из-за нарушений миграционного законодательства.

- Въезд в Россию им теперь закрыт на пять лет, - рассказали в УФССП по Хабаровскому краю.

После того как суд принял решение отправить иностранцев домой, всех их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан под стражу, где они ждали исполнения наказания. Потом судебные приставы довезли их до пункта пропуска через границу России и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

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