Просто проходил мимо: мужчина ограбил чужую квартиру в поселке Сукпай

Полицейские задержали вора, обокравшего жителей района имени Лазо Фото: прокуратура Магаданской области

Двое мужчин обратились в полицию с заявлением о краже. Они приехали в поселок Сукпай в командировку и сняли квартиру. Пока их не было дома, кто-то проник к ним и украл два мобильника. Ущерб они оценили в 30 тысяч рублей.

Полицейские начали расследование. Уже скоро они задержали безработного 53-летнего местного жителя, который сознался в краже. Он рассказал, что шел мимо многоэтажки и решил зайти внутрь. Там он обнаружил, что одна из квартир была не заперта. Зайдя внутрь, он увидел два телефона, которые лежали на тумбочке в прихожей. Он забрал их и спокойно ушел.

- Преступник собирался продать добычу, но не успел. Украденные смартфоны нашли и отдали владельцам, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный мужчина уже привлекался за кражи. На него завели новое уголовное дело. По решению суда он может отправиться в колонию на срок до пяти лет.

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