203 тысячи жителей Хабаровского края вылечились от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии коронавируса, которая продолжается уже два с половиной года, врачи вылечили 203 101 жителя Хабаровского края. За время существования вирус несколько раз мутировал и сейчас представляет гораздо меньшую угрозу жизни людей, чем была вначале. Периоды затишья сменяются новыми вспышками ковида, но уже не такими опасными.

- С 17 на 18 августа диагноз подтвердился у 179 жителей региона. 11 человек направили на лечение в больницы из-за тяжелого течения болезни. Смертей, вызванных ковидом, не зарегистрировано, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края.

Всего коронавирусом сейчас в регионе болеют 987 человек. 902 пациента лечатся дома.

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