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Здоровье17 августа 2022 23:00

203 тысячи жителей Хабаровского края вылечились от коронавируса

Несмотря на старания медиков, заболеваемость продолжает расти
Александра ЯВИЩЕНКО
203 тысячи жителей Хабаровского края вылечились от коронавируса

203 тысячи жителей Хабаровского края вылечились от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала пандемии коронавируса, которая продолжается уже два с половиной года, врачи вылечили 203 101 жителя Хабаровского края. За время существования вирус несколько раз мутировал и сейчас представляет гораздо меньшую угрозу жизни людей, чем была вначале. Периоды затишья сменяются новыми вспышками ковида, но уже не такими опасными.

- С 17 на 18 августа диагноз подтвердился у 179 жителей региона. 11 человек направили на лечение в больницы из-за тяжелого течения болезни. Смертей, вызванных ковидом, не зарегистрировано, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края.

Всего коронавирусом сейчас в регионе болеют 987 человек. 902 пациента лечатся дома.

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