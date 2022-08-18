Сильные ливни и затяжной дождь придут в Хабаровский край 19 и 20 августа
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Жителей Хабаровского края опять настигнет непогода. Первая половина недели, солнечная и теплая, сменится ливневыми дождями уже в пятницу. На большей части территории региона ожидается резкое изменение погоды. Жителей просят не покидать дома без причины во время сильного дождя и ветра.
- В пятницу, 19 августа, в центральных и северных районах края начнутся ливни. Вместе с ними будет буйствовать шквальный ветер. Его порывы могут достигать скорости 15-22 метров в секунду, - предупредили жителей в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
20 августа неустойчивая погода сохраниться на севере региона. Здесь возможны грозы и сильный ветер
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