«Пункт назначения» - Комсомольск: доски из перевернувшегося КАМАЗа пробили лобовое стекло «Лексуса»

Доски пробили лобовое стекло машины после падения фуры в Комсомольске Фото: @gibdd_komsomolsk Фото: Социальные сети

17 августа в Комсомольске случилась авария, напоминающая жуткие кадры из фильма ужасов. В 18:10 КАМАЗ проезжал по Хумминскому шоссе со стороны города в сторону поселка Хурба. Грузовик был загружен досками. В районе 13 километра водитель не справился с управлением, и фура перевернулась.

КАМАЗ перевернулся на бок Фото: @gibdd_komsomolsk Фото: Социальные сети

- Когда машина падала на бок, все доски рассыпались. Часть из них попала в «Лексус», который ехал следом за фурой. Лобовое стекло легковушки пронзили десятки увесистых палок, задев водителя, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Доски разлетелись по всей проезжей части Фото: @gibdd_komsomolsk Фото: Социальные сети

На место ДТП прибыла скорая. Водителя «Лексуса» забрали в больницу. Водитель и пассажир КАМАЗа получили несерьезные ушибы. Помощь медиков им не понадобилась. Сотрудники автоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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