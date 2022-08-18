Прокуратура завела уголовное дело на вандала, разбившего переход в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В ночь с 25 на 26 июля в подземном переходе на остановке «Павленко» в Хабаровске вандал разбил плитку, которой были облицованы стены. Его сняла камера наблюдения. Поисками вандала занялась городская прокуратура.

- 17 августа завели уголовное дело на неизвестного мужчину. Он причинил ущерб городу в сумме 93 тысяч рублей. Его личность устанавливается, - подтвердила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ.

Вандалу грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или лишения свободы сроком до трех месяцев.

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