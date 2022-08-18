МТС обеспечила связью «родину» моста с пятитысячной купюры

Теплоозерский цементный завод

Теплоозерский цементный завод обеспечивает стройматериалами стратегические объекты и ключевые строительные компании Сахалина, Камчатки, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. В частности, из теплоозерского цемента построен автомобильный мост через реку Амур у города Хабаровска, который изображен на пятитысячной купюре и является одной из главных достопримечательностей Хабаровского края.

Благодаря строительству новой базовой станции МТС около 800 сотрудников завода могут пользоваться интернетом и цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с. Установленное телеком-оборудование МТС дает возможность также развивать инфраструктуру предприятия, внедряя новые технологии для производства: устройства, работающие на базе интернета вещей, умную видеоаналитику, облака и многое другое.

Высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь МТС доступны также для 3,5 тысячи жителей Теплоозерска, для пассажиров и путешественников, двигающихся по железной дороге и участку федеральной автомобильной трассы «Амур» Чита - Хабаровск. Теперь абоненты МТС могут на высокой скорости использовать все привычные приложения и ресурсы: «Госуслуги», онлайн-банки, офисные и развлекательные платформы, навигационные сервисы, социальные сети и мессенджеры.

- МТС продолжает активно развивать собственную инфраструктуру на территории Еврейской автономной области. Запуск дополнительного телеком-оборудования в Теплоозерске - это часть масштабной программы строительства и модернизации нашей сети, которая реализуется в регионе. Развитая цифровая инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в области, но также способствует более быстрому развитию разных отраслей экономики региона - от туризма до промышленности, - отметила директор филиала МТС в Хабаровском крае и Еврейской АО Наталья Экшенгер.