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Общество18 августа 2022 0:39

МТС обеспечила связью «родину» моста с пятитысячной купюры

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE на территории Еврейской автономной области. Высокоскоростной мобильный интернет МТС теперь доступен на территории Теплоозерского цементного завода, являющегося одним из важнейших промышленных предприятий
Теплоозерский цементный завод

Теплоозерский цементный завод

Теплоозерский цементный завод обеспечивает стройматериалами стратегические объекты и ключевые строительные компании Сахалина, Камчатки, Амурской области, Хабаровского и Приморского краев. В частности, из теплоозерского цемента построен автомобильный мост через реку Амур у города Хабаровска, который изображен на пятитысячной купюре и является одной из главных достопримечательностей Хабаровского края.

Благодаря строительству новой базовой станции МТС около 800 сотрудников завода могут пользоваться интернетом и цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с. Установленное телеком-оборудование МТС дает возможность также развивать инфраструктуру предприятия, внедряя новые технологии для производства: устройства, работающие на базе интернета вещей, умную видеоаналитику, облака и многое другое.

Высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь МТС доступны также для 3,5 тысячи жителей Теплоозерска, для пассажиров и путешественников, двигающихся по железной дороге и участку федеральной автомобильной трассы «Амур» Чита - Хабаровск. Теперь абоненты МТС могут на высокой скорости использовать все привычные приложения и ресурсы: «Госуслуги», онлайн-банки, офисные и развлекательные платформы, навигационные сервисы, социальные сети и мессенджеры.

- МТС продолжает активно развивать собственную инфраструктуру на территории Еврейской автономной области. Запуск дополнительного телеком-оборудования в Теплоозерске - это часть масштабной программы строительства и модернизации нашей сети, которая реализуется в регионе. Развитая цифровая инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в области, но также способствует более быстрому развитию разных отраслей экономики региона - от туризма до промышленности, - отметила директор филиала МТС в Хабаровском крае и Еврейской АО Наталья Экшенгер.