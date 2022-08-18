Поголовье крупного рогатого скота растет в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Всего в регионе около 14 тысяч голов крупного рогатого скота (КРС - прим. ред.). Примерно 6,2 тысячи из них - это дойные коровы.

- Крестьянско-фермерское хозяйство Николая Скалюка - один из лидеров в регионе среди небольших сельхозпроизводств. Он держит 346 голов КРС, которые дают молоко. Хозяйство получило государственную субсидию на покупку животных, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В этом году на ферме родились 95 телят симментальской и бурой швицкой пород. Они дают большие удои, имеют крепкое здоровье и очень послушные. Хозяйство Николая Скалюка состоит в кооперативе «Краснореченский». Здесь производят йогурты, молоко, творог и сметану. Молочка поставляется в Хабаровск, Комсомольск, Совгавань, в Амурский и Солнечный районы. Расширить рынок сбыта получилось благодаря государственной поддержке.

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