Депутаты Хабаровска получат по миллиону рублей на нужды жителей города Фото: Администрация Хабаровска

Каждому депутату в Хабаровске выделят по миллиону рублей на решение проблем своих избирателей.

- Я увидел, что представители городской думы работают по тому же направлению, что и администрация - на благо хабаровчан. За счет выделенного миллиона они смогут оперативно принимать решения по острым вопросам в своих округах и помогать жителям города, - сказал Сергей Кравчук.

Депутаты всецело поддержали инициативу и видят в ней множество положительных моментов. Они смогут собирать обращения жителей и заниматься действительно «наболевшими» вопросами: благоустройством территорий, ремонтом, покосом травы и так далее.

По словам депутатов, они уже выделили некоторые проблемы, с которыми будут разбираться в первую очередь. Сотрудничество с районными комитетами позволяет им эффективней обрабатывать обращения жителей.

- За выполнением работ, подпадающих под финансирование, будут следить хабаровчане, написавшие жалобу, депутаты и главный распорядитель бюджетных средств. Это позволит обеспечить жесткий контроль расходов. Также будут составляться сметы, чтобы все было прозрачно.

Сергей Кравчук поручил заложить деньги для депутатов в бюджете Хабаровска на следующий год. А участники совещания предложили увеличить сумму в 2024 году.

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