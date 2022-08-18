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Общество18 августа 2022 1:43

Депутаты Хабаровска получат по миллиону рублей на нужды жителей города

Чиновники единогласно поддержали инициативу мэра Сергея Кравчука
Александра ЯВИЩЕНКО
Депутаты Хабаровска получат по миллиону рублей на нужды жителей города

Депутаты Хабаровска получат по миллиону рублей на нужды жителей города

Фото: Администрация Хабаровска

Каждому депутату в Хабаровске выделят по миллиону рублей на решение проблем своих избирателей.

- Я увидел, что представители городской думы работают по тому же направлению, что и администрация - на благо хабаровчан. За счет выделенного миллиона они смогут оперативно принимать решения по острым вопросам в своих округах и помогать жителям города, - сказал Сергей Кравчук.

Депутаты всецело поддержали инициативу и видят в ней множество положительных моментов. Они смогут собирать обращения жителей и заниматься действительно «наболевшими» вопросами: благоустройством территорий, ремонтом, покосом травы и так далее.

По словам депутатов, они уже выделили некоторые проблемы, с которыми будут разбираться в первую очередь. Сотрудничество с районными комитетами позволяет им эффективней обрабатывать обращения жителей.

- За выполнением работ, подпадающих под финансирование, будут следить хабаровчане, написавшие жалобу, депутаты и главный распорядитель бюджетных средств. Это позволит обеспечить жесткий контроль расходов. Также будут составляться сметы, чтобы все было прозрачно.

Сергей Кравчук поручил заложить деньги для депутатов в бюджете Хабаровска на следующий год. А участники совещания предложили увеличить сумму в 2024 году.

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