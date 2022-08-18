Востребованность сервисов СБП у клиентов РСХБ продолжает расти

Система быстрых платежей набирает все большую популярность среди клиентов «Россельхозбанка». Эксперты департамента платежных технологий и дистанционных каналов РСХБ провели исследование транзакционной активности клиентов и выяснили, что по итогам II квартала 2022 года количество переводов клиентов по номеру мобильного телефона через СБП увеличилось на 41% (в сравнении с I кварталом). В целом за период с января по июль 2022 года объем переводов составил более 120 миллиардов рублей, а до конца года этот объем превзойдет 200 миллиардов рублей. Доля переводов СБП в общем количестве P2P-переводов находится на уровне 70-75%.

Хорошая динамика наблюдается и по платежам СБП. Клиенты РСХБ во II квартале 2022 года совершили в три раза больше платежей, чем в I квартале. В эквайринговой сети РСХБ, насчитывающей порядка тысячи подключивших СБП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, количество платежей СБП возросло в 2,5 раза. Несмотря на то, что доля платежей пока не превосходит 1-3% от общего количества платежей (включая карточные), прогнозируется постепенный рост этой доли за счет большого количества реализуемых сервисов, расширения сети приема и маркетинговых акций. Росту популярности платежей способствуют низкие комиссии за эквайринговое обслуживание, компенсации этих комиссий государством для предприятий малого и среднего бизнеса, запуск работы с приложением «СБПэй», рекламные кампании в федеральных и региональных СМИ.

Клиентам РХСБ (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) на текущий момент доступны сервисы, позволяющие принимать платежи СБП с помощью динамических и статических QR-кодов. Для приема платежей не требуется дополнительное оборудование, зачисление средств осуществляется практически мгновенно. Реализованы сценарии оплаты через мобильное приложение РСХБ QR (размещено в маркетах AppStore и GooglePlay) и на POS-терминалах РСХБ. Доступны разнообразные сценарии оплаты в рамках интеграции по типовому протоколу API, а также коробочное решение в пакете с интернет-эквайрингом РСХБ. Пользователям эквайринга СБП от РСХБ доступен удобный личный кабинет, позволяющий контролировать поток транзакций и реализующий ряд административных функций.

- Система быстрых платежей - это быстрое и удобное платежное средство, которое обеспечивает высокий уровень защиты платежей. Порядка двух миллионов клиентов банка - физических лиц уже воспользовались сервисом. Банк активно реализует новый функционал СБП, что позволяет прогнозировать дальнейший рост востребованности СБП физическими и юридическими лицами, - отметил директор департамента платежных технологий и дистанционных каналов «Россельхозбанка» Андрей Купцов.