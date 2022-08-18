Мэрия Хабаровска продлила работу автобусов 21 августа Фото: Администрация Хабаровска

Масштабный, яркий и долгожданный фестиваль «Рок над Амуром» в Хабаровске пройдет 21 августа с 15:00 до 23:00. На сцене около арены «Ерофей» выступят знаменитые группы и местные исполнители. Чтобы хабаровчане могли без труда уехать домой после фестиваля, мэрия приняла решение продлить работу автобусов до 00:30 22 августа:

- от Комсомольской площади: автобус №14-1, троллейбус №1;

- от «Улицы Флегонтова» в направлении центра: автобусы №№71, 83, 34;

- от «Улицы Флегонтова» в сторону Красной речки: автобусы №№71, 73;

- от «Улицы Флегонтова» до Краснореченской: автобус №83П;

- от «Парка имени Гагарина»: автобусы №№25, 33, трамвай №1;

- от «Гостиницы «Амур»: автобусы №№8 и 56.

В мэрии Хабаровска рассказали, что движение автобусов будет выполняться по мере наполнения общественного транспорта пассажирами.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.