Мэрия Хабаровска продлила работу автобусов 21 августа
Фото: Администрация Хабаровска
Масштабный, яркий и долгожданный фестиваль «Рок над Амуром» в Хабаровске пройдет 21 августа с 15:00 до 23:00. На сцене около арены «Ерофей» выступят знаменитые группы и местные исполнители. Чтобы хабаровчане могли без труда уехать домой после фестиваля, мэрия приняла решение продлить работу автобусов до 00:30 22 августа:
- от Комсомольской площади: автобус №14-1, троллейбус №1;
- от «Улицы Флегонтова» в направлении центра: автобусы №№71, 83, 34;
- от «Улицы Флегонтова» в сторону Красной речки: автобусы №№71, 73;
- от «Улицы Флегонтова» до Краснореченской: автобус №83П;
- от «Парка имени Гагарина»: автобусы №№25, 33, трамвай №1;
- от «Гостиницы «Амур»: автобусы №№8 и 56.
В мэрии Хабаровска рассказали, что движение автобусов будет выполняться по мере наполнения общественного транспорта пассажирами.
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