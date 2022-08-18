Нужна скорая! Пожилой водитель сбил женщину на зебре в Хабаровске

Авария на пешеходном переходе закончилась госпитализацией Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

17 августа примерно в 10:15 на Некрасова случилась авария, которая едва не закончилась летальным исходом. «Тойота Таун Эйс» ехала в сторону Серышева. В этот момент в районе дома №70 дорогу по зебре решила перейти 48-летняя хабаровчанка. Она без опасений ступила на проезжую часть, надеясь, что машина остановится. Поздно заметив пешехода, 75-летний водитель сбил женщину.

- Пострадавшую забрала скорая помощь. Врачи диагностировали у нее тяжелые травмы, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Пожилой водитель семь раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД за последние два года.

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