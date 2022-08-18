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Происшествия18 августа 2022 3:10

Вспорол живот ножом: хабаровчанин из ревности напал на парня бывшей жены

Житель Хабаровска арестован за покушение на убийство из ревности
Александра ЯВИЩЕНКО
Житель Хабаровска арестован за покушение на убийство из ревности

Житель Хабаровска арестован за покушение на убийство из ревности

Фото: Иван ВИСЛОВ

Следственный комитет завел уголовное дело на 37-летнего хабаровчанина, который накинулся на сожителя своей бывшей жены с ножом. В квартире дома на улице Кубяка во время застолья из-за ревности он схватил оружие и ударил соперника в живот.

- Скорая быстро приехала на вызов и увезла пострадавшего в больницу. Нож задел кишечник, но медики успели оказать помощь, и мужчина выжил. Сейчас его жизни ничего не угрожает, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напавшего арестовали. На него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Расследование все еще продолжается, устанавливаются обстоятельства нападения. Следственный комитет собирает доказательства вины задержанного для передачи дела в суд.

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