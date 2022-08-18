Вспорол живот ножом: хабаровчанин из ревности напал на парня бывшей жены

Житель Хабаровска арестован за покушение на убийство из ревности Фото: Иван ВИСЛОВ

Следственный комитет завел уголовное дело на 37-летнего хабаровчанина, который накинулся на сожителя своей бывшей жены с ножом. В квартире дома на улице Кубяка во время застолья из-за ревности он схватил оружие и ударил соперника в живот.

- Скорая быстро приехала на вызов и увезла пострадавшего в больницу. Нож задел кишечник, но медики успели оказать помощь, и мужчина выжил. Сейчас его жизни ничего не угрожает, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напавшего арестовали. На него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Расследование все еще продолжается, устанавливаются обстоятельства нападения. Следственный комитет собирает доказательства вины задержанного для передачи дела в суд.

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