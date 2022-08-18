Жителю Магадана грозит шесть лет за тайное использование кредитки своей возлюбленной
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
21-летнего жителя Магадана обвиняют в преступлении по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета».
Обвиняемый жил вместе со своей девушкой и пользовался ее банковской картой. Так, он снял с чужой кредитки 15 тысяч рублей и оплачивал ей свои покупки в магазине.
- За содеянное мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд для рассмотрения.
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