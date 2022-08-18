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Происшествия18 августа 2022 3:13

Жителю Магадана грозит шесть лет за тайное использование кредитки своей возлюбленной

Мужчина без спросу потратил более 15 тысяч рублей
Диана КАЦКО
Жителю Магадана грозит шесть лет за тайное использование кредитки своей возлюбленной

Жителю Магадана грозит шесть лет за тайное использование кредитки своей возлюбленной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21-летнего жителя Магадана обвиняют в преступлении по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета».

Обвиняемый жил вместе со своей девушкой и пользовался ее банковской картой. Так, он снял с чужой кредитки 15 тысяч рублей и оплачивал ей свои покупки в магазине.

- За содеянное мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд для рассмотрения.

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