Пассажир с хвостом в штанах: хабаровчане встретили примата в общественном транспорте

Пассажиры автобуса №8 обнаружили мартышку среди попутчиков в Хабаровске Фото: @khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

В одном из городских пабликов появился пост о том, что хабаровчане встретили необычного пассажира в автобусе №8. В модных штанах и с длинным хвостом послушно на плечах у мужчины сидела мартышка. Если к собакам или даже к кошкам в общественном транспорте люди уже привыкли, то такое зрелище, наверное, они наблюдали впервые.

Публикация в Сети вызвала неоднозначную реакцию пользователей:

- Какая прелесть!

- А потом обезьянья оспа.

Правда, неизвестно, действительно ли мартышку видели именно в Хабаровске. На фото нет знаков или деталей, которые могли бы подтвердить эту информацию.

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