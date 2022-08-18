Двух безработных поймали на незаконной ловле горбуши в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сотрудники ГАИ Совгаванского района задержали двух безработных местных жителей 32 и 42 лет. Во время досмотра внедорожника они обнаружили в багажнике мешки с горбушей.

Подозреваемые рыбачили в районе мыса Ягодного, не имея необходимых документов. Ущерб от незаконной рыбалки составил более 210 тысяч рублей. Мужчины рассказали, что ловили рыбу для себя.

- Полицейские изъяли у злоумышленников 110 экземпляров горбуши, рыболовную сеть и две резиновых лодки, - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Оба рыбака уже привлекались к уголовной ответственности - один из них за незаконную рыбалку, а его товарищ - за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание за преступление - лишение свободы до пяти лет. Подозреваемых обязали явиться в суд.

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