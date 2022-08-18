Министр образования Хабаровского края ответила на вопросы родителей в прямом эфире в соцсетях Фото: Правительство Хабаровского края

В среду 17 августа министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова ответила на вопросы жителей в соцсетях. Прямой эфир провели при поддержке Центра управления регионом Хабаровского края.

За полтора месяца в соцсетях задали 95 вопросов в сфере образования. Граждан интересуют вопросы содержания и строительства детсадов и школ, а также образовательный процесс.

Перед началом года многих родителей интересует вопрос готовности учреждений к новому учебному году. Министр образования рассказала о переходе школ на новый государственный стандарт. Английский сделают вторым необязательным языком, а углубленное изучение математики и физики теперь будет начинаться с седьмого класса. Также в школах планируют ввести еженедельную церемонию поднятия флага и прослушивание гимна.

- В некоторых учреждениях эта традиция сохранилась. Наравне со всей страной мы еженедельно будем поднимать флаг под гимн Российской Федерации. Например, в рамках Августовской конференции пройдет такая церемония на площади имени Ленина. Это будет стартом, - сказала Виктория Хлебникова.

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