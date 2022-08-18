Хабаровчанин обнес кухню родственницы ради покупки спиртного
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратилась пенсионерка и рассказала, что вернувшись домой после трехдневной поездки на дачу, обнаружила пропажу стиральной машины, микроволновки и блендера. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
Полицейские задержали 43-летнего родственника потерпевшей, свою вину мужчина не отрицал.
- Он пояснил, что продал технику возле дома случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на покупку спиртного, - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
В прошлом мужчину уже привлекали к ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый взят под стражу.
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