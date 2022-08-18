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Происшествия18 августа 2022 5:50

Хабаровчанин обнес кухню родственницы ради покупки спиртного

Мужчина продал бытовую технику прохожим
Диана КАЦКО
Хабаровчанин обнес кухню родственницы ради покупки спиртного

Хабаровчанин обнес кухню родственницы ради покупки спиртного

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась пенсионерка и рассказала, что вернувшись домой после трехдневной поездки на дачу, обнаружила пропажу стиральной машины, микроволновки и блендера. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Полицейские задержали 43-летнего родственника потерпевшей, свою вину мужчина не отрицал.

- Он пояснил, что продал технику возле дома случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на покупку спиртного, - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

В прошлом мужчину уже привлекали к ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый взят под стражу.

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