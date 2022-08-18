Россельхознадзор проверил качество гречки для госрезерва в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» исследовал 11 проб крупы, которая предназначена для закладки в государственный резерв. Быстро разваривающуюся гречневую ядрицу изучили в лаборатории на соответствие стандартам ГОСТ.

- Сотрудники центра провели 327 исследований. Они проверили качество, безопасность, наличие органических и вредных металломагнитных примесей. Вес проверенной партии гречки составил почти 697,5 тысячи килограммов. Вся продукция получила сертификат, который подтверждает ее качество и безопасность, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Напомним, что ранее специалисты лаборатории проверили 2,3 тысячи тонн муки, которая также получила сертификат качества.

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