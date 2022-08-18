Мэр Хабаровска и представители ОНФ займутся вопросом благоустройства Березовки Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук и Андрей Белоглазов, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ - прим. ред.) приехали на встречу с жителями Березовки, чтобы обсудить с ними насущные вопросы. Первая проблема оказалась в квартале Пограничном, где разрушена дорога к детсаду, социальным учреждениям и жилым домам. Люди здесь вынуждены перебегать проезжую часть. До светофора очень далеко. Этот участок опасен для детей и взрослых.

- Здесь нужно спроектировать и сделать дорожный переход, установить лежачие полицейские. Рассмотрите предложение со светофором, - поручил своим заместителям Сергей Кравчук.

Еще жители пожаловались на отсутствие комфортных условий для отдыха около дома. Детская площадка во дворе сыплется, тротуары и дороги разбиты, проблемы с уличным освещением. Жильцы прилегающих домов готовы участвовать в обустройстве. Им посоветовали создать ТОС.

- Это хороший механизм, чтобы навести порядок у себя во дворе. Участвуйте в городском и краевом конкурсах грантов. Возможностей для восстановления дворов с каждым годом становится все больше. По решению губернатора края Михаила Дегтярева, в 2023 году грантовый фонд увеличен до 250 миллионов рублей.

Сергей Кравчук напомнил, что у каждого есть возможность поучаствовать в программе по благоустройству дворов, инициатор которой - администрация Хабаровска. В квартале Энергетик глава города призвал управляющую компанию принять участие в программе.

- У вас детская площадка новая, а дорога у дома разбита. Нужно делать все комплексно, чтобы было приятно смотреть на результат. Предлагаю вам в 2023 году стать участником муниципальной программы и отремонтировать дорогу, - обратился мэр к представителю управляющей компании.

В конце визита Сергей Кравчук и Андрей Белоглазов пообещали жителям Березовки поддержку и содействие по разным направлениям.

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