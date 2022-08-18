Время прохождения медосмотров новорожденных сократили в два раза в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работа проходила в рамках проекта «Эффективный регион», который внедряет корпорация «Росатом» и центр инжиниринга АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». Цель проекта - упрощение процессов оказания социальных услуг. На этот раз специалисты скорректировали профилактический осмотр детей первого года жизни. После корректировки время, затрачиваемое на посещение всех врачей, сократилось в два раза.

- Нами была выбрана жизненная ситуация из области медицины, наиболее беспокоящая родителей. Анализ показал, что стандартный медосмотр включает ожидание приема к врачу, отдельную запись к каждому специалисту, сбор документов при оформлении. Кроме того, в Хабаровске для прохождения медицинского осмотра была необходима запись в два корпуса, расположенных в разных локациях. В итоге общее время прохождения медосмотра составляло 10-11 дней, а на нахождение в медучреждении уходило до пяти часов, - рассказал Андрей Дымченко, директор АНО «АПИРИ ХК».

Эксперты изменили расписание, порядок выдачи маршрутных листов и скорректировали запись к врачам. В результате время пребывания младенцев в поликлинике сократилось с пяти часов до полутора, а количество посещений врачей - с четырех до одного раза. Теперь медосмотр занимает один день, а не 10-11, как раньше.

На данный момент специалисты работают над проектом оптимизации оказания медпомощи пациентам с онкологией.

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