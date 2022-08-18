Торжественное открытие площади Блюхера прошло в Хабаровске Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Реконструкция площади началась прошлой осенью. Результатом изменений стало современное пространство, основанное на архитектурных и ландшафтных особенностях региона - рельефе холмов и рек и использовании одновременно серого и красного кирпича.

- Хочу поблагодарить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Именно благодаря его поддержке группа компаний «ПИК» занялась реконструкцией такого удивительного объекта для всего нашего города. Такого сочетания архитектуры и ландшафтного дизайна нет нигде на Дальнем Востоке. Сейчас наша задача - следить за порядком на обновленном объекте, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

После обновления площадь имени Блюхера стала местом притяжения людей всех возрастов - здесь предусмотрены как развлечения для детей, так и зоны отдыха для более взрослого населения.

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