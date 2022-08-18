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Общество18 августа 2022 6:55

Более 120 километров берегов очистили эковолонтеры Хабаровского края

Акция «Вода России» объединила порядка 3,5 тысячи волонтеров
Диана КАЦКО
Более 120 километров берегов очистили эковолонтеры Хабаровского края

Более 120 километров берегов очистили эковолонтеры Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Добровольцы региона продолжают очищать от мусора прибрежные территории водоемов. На данный момент добровольцы привели в порядок уже более 120 километров.

- «Вода России» - самая массовая волонтерская экологическая акция в Хабаровском крае. За пять месяцев активисты организовали 107 мероприятий, которые собрали в общей сложности 3 680 человек. Свыше 120 километров берегов рек, озер, морских побережий на территории края уже очищены от мусора, и, пока позволяет погода, акция будет продолжаться. Но захламленные берега не возникают сами по себе, это дело рук самих жителей края, только когда большинство наших земляков это осознает, ситуация поменяется кардинально, - рассказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Уборку на набережной Амура в районе арены «Ерофей» провели железнодорожники с семьями. Они очистили почти три километра берегов и вывезли два кубометра мусора.

В районе сел Воронежское-2 и Воронежское-3 убрались сотрудники администрации района, активисты «Всероссийского общества охраны природы», журналисты и юннаты зоосада «Приамурский» со своими педагогами. С двух километров берега эковолонтеры вывезли десять кубометров мусора.

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