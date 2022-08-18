Сотрудники МЧС просят дачников покинуть острова из-за паводков в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Спасатели рекомендуют дачникам левого берега Амура заранее подумать об урожае и имуществе. По прогнозам Хабаровского гидрометцентра, с 22 по 25 августа уровень воды у города вырастет до 4,5-5 метров. Поэтому стоит заранее убрать урожай и перенести ценные вещи в безопасное место - например, поднять на чердаки и крыши.

- Пока отметок выше пяти метров мы не ожидаем. Уровень неблагоприятных явлений начинается как раз с 4,5 метров, а опасных - с шести метров. Но подтопление дач - тоже очень негативный сценарий, от которого страдают имущество и запасы, которые люди делают на целый год. Поэтому пока еще есть время, просим всех дачников левобережья позаботиться о сохранности своих дач, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Останавливать движение теплоходов у города пока не планируется, поэтому дачники могут воспользоваться этим и вывезти все необходимое.

Ситуация с паводками в регионе находится под контролем. Серьезных подтоплений, как в прошлые годы, не ожидается. В случае достижения отметки 4,5 метра региональная подсистема по предупреждению и ликвидации ЧС перейдет в режим повышенной готовности. На данный момент она составляет 5,5 тысячи человек, 16 единиц техники и более 200 плавсредств. На 18 августа уровень Амура достигает 411 сантиметров, в ближайшие сутки возможен подъем воды еще на 10-15 сантиметров.

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