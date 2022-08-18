В Хабаровске началась августовская конференция педагогов Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 18 августа, в Хабаровске началась ежегодная августовская научно-практическая конференция педагогических работников «Идеалы воспитания в образовании Хабаровского края: растим достойное будущее». В мероприятии принимает участие более тысячи человек. В первый раз в работе секций примут участие ректоры краевых университетов.

- Наше совещание носит, прежде всего, практикоориентированный характер. По итогам работы площадок разрабатываются конкретные управленческие и методические решения, которые затем мы будем воплощать в рамках учебного года, - рассказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Главной темой конференции стало патриотическое воспитание. Участники обсудят вопросы взаимодействия с родителями, цикл уроков «Разговор о важном» и программу воспитания школьников. Также в рамках конференции поднимут вопросы развития отрасли - внедрение программ дополнительного и общего образования, развитие команд управления и обеспечение региона квалифицированными сотрудниками.

Конференцию посетят первый в мире космонавт во втором поколении Сергей Волков, специалист в области профориентации и наставничества Тимур Жаббаров и руководитель Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. В мероприятии также примут участие специалисты федеральных институтов образования и Министерства просвещения РФ.

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