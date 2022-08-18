Биробиджанец похитил болгарку у знакомого, который отказался одолжить ему денег
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В полицию Биробиджана обратился местный житель с заявлением о краже. Мужчина рассказал полицейским, что у него из дома исчезла болгарка стоимостью 10 тысяч рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан, - рассказали в полиции ЕАО.
Злоумышленником оказался 35-летний безработный мужчина, ранее судимый. Он рассказал, что хотел одолжить денег у знакомого, но средств у того не оказалось. Не желая уходить с пустыми руками, мужчина забрал с собой болгарку, лежавшую на столе. Он сдал электроприбор в комиссионку, но продешевил - получил за него всего 1300 рублей. На вырученные деньги мужчина купил продукты и алкоголь.
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