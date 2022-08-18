Автор из Хабаровска претендует на Премию «Дальний Восток» имени Арсеньева Фото: Правительство Хабаровского края

В конкурсе участвуют романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары. Место жительства автора не имеет значения, главное условие - писать на русском языке о Дальнем Востоке. Призовой фонд премии - 2,5 миллиона рублей.

- Сейчас идет процесс чтения литературы. Лонг-лист будет готов, как только прочтут все члены совета. В конце сентября решение по длинному списку конкурсантов будет вынесено на всеобщее обозрение. Этот лонг-лист будет передан большому жюри, и его члены вынесут свой вердикт, прочитав три произведения от каждой номинации, - рассказал Вячеслав Коновалов, куратор премии «Дальний Восток».

Лауреатов определят в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», и «Проза для детей». Имена победителей будут известны не позднее 25 декабря. Среди них может оказаться и произведение хабаровского автора. Член Хабаровского регионального отделения «Российский союз писателей» Елена Крадожен-Мазурова представит на конкурс свою книгу «Обкукуется кукушка наши радости считать».

За три сезона на конкурс премии поступило более 300 заявок от писателей из 24 субъектов РФ и россиян, проживающих за рубежом.

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