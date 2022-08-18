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Звезды18 августа 2022 9:00

Автор из Хабаровска претендует на премию «Дальний Восток» имени Арсеньева

Призовой фонд составляет 2,5 миллиона рублей
Диана КАЦКО
Автор из Хабаровска претендует на Премию «Дальний Восток» имени Арсеньева

Автор из Хабаровска претендует на Премию «Дальний Восток» имени Арсеньева

Фото: Правительство Хабаровского края

В конкурсе участвуют романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары. Место жительства автора не имеет значения, главное условие - писать на русском языке о Дальнем Востоке. Призовой фонд премии - 2,5 миллиона рублей.

- Сейчас идет процесс чтения литературы. Лонг-лист будет готов, как только прочтут все члены совета. В конце сентября решение по длинному списку конкурсантов будет вынесено на всеобщее обозрение. Этот лонг-лист будет передан большому жюри, и его члены вынесут свой вердикт, прочитав три произведения от каждой номинации, - рассказал Вячеслав Коновалов, куратор премии «Дальний Восток».

Лауреатов определят в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», и «Проза для детей». Имена победителей будут известны не позднее 25 декабря. Среди них может оказаться и произведение хабаровского автора. Член Хабаровского регионального отделения «Российский союз писателей» Елена Крадожен-Мазурова представит на конкурс свою книгу «Обкукуется кукушка наши радости считать».

За три сезона на конкурс премии поступило более 300 заявок от писателей из 24 субъектов РФ и россиян, проживающих за рубежом.

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