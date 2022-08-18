Реконструкция дороги к экопарку «Воронеж» в Хабаровском крае подходит к концу Фото: Правительство Хабаровского края

Работы по реконструкции автотрассы к туристическим объектам в районе села Воронежское-1 закончатся к концу сентября.

На ремонт выделили 187,7 миллиона рублей, 144,6 из них - деньги из федерального бюджета. Ремонт трассы начали в 2021 году. Строители расширили дорогу, отсыпали ее основание щебнем и установили очистные сооружения поверхностных вод. Кроме этого, на территории туристических комплексов установили дренажную систему.

Сейчас идут работы по укладке асфальта - в день можно укладывать до 500 метров. К середине сентября данный этап работы завершится. После этого на дорогу нанесут разметку, установят дорожные знаки и благоустроят прилегающую территорию. Ремонтные работы проведут на участке более трех километров.

- Воронеж - популярное место круглогодичного отдыха жителей края. Ввод в эксплуатацию обновленной автомобильной дороги повысит пропускную способность, а сама трасса станет не только комфортной, но и безопасной, - рассказал Олег Лучин, и. о. министра туризма Хабаровского края.

Помимо дороги на Воронеж готовят перечень мест, дороги к которым необходимо реконструировать в первую очередь. Это проезд к петроглифам Сикачи-Аляна, озеру Амут, Амурским столбам, заповедникам и национальным паркам, которые привлекают туристов.

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