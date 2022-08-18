Руководителя артели в Магадане осудили за угрозы проверяющему
Фото: Иван МАКЕЕВ
На директора золотодобывающего предприятия в Магадане завели уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
9 сентября 2021 года на предприятие прибыли представители власти для проверки соблюдения федерального законодательства. Рассерженный мужчина не ожидал этого и начал угрожать неожиданным гостям расправой. Предприятие находилось в тайге далеко от города, поэтому специалисты поверили угрозам мужчины и покинули территорию артели, так и не завершив проверку.
- По результатам апелляционного судебного рассмотрения уголовного дела осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком, - рассказали в следственном комитете Магаданской области.
Приговор суда вступил в законную силу.
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