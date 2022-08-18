Участники форума «Амур» смогут получить до 300 тысяч на свои проекты Фото: Правительство Хабаровского края

Форум «Амур» пройдет в центре для активной молодежи «Шарголь» с 10 сентября по 4 октября. Три смены будут посвящены здоровому образу жизни, семейным ценностям и предпринимательству. 19 августа закрывается регистрация на вторую смену под названием «Дальневосточная семья». В рамках форума пройдет конкурс, на котором участники смогут побороться за гранты на реализацию своих проектов. На проект можно получить до 300 тысяч рублей - главное, чтобы тема соответствовала тематике смены форума.

- Грантовый конкурс на нашем форуме - это уникальная возможность для молодых людей получить поддержку для реализации своей идеи. Гранты дают толчок для развития молодежных инициатив. Кроме того, проекты, получающие поддержку, направлены на развитие региона по важным аспектам, которые напрямую связаны с темами наших смен, - рассказал Максим Косенко, директор форума «Амур».

В каждую смену участники смогут подать на конкурс не более одной заявки. По каждой теме есть несколько номинаций.

Так, участники этапа, посвященного семье, получат возможность представить инициативы, направленные на развитие малых территорий, поддержку межкультурного диалога, сохранение семейных ценностей, исторической памяти, на профилактику нездорового поведения и социализацию молодежи. Заявки на конкурс принимают до 5, 14 и 24 сентября на каждую из смен соответственно.

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