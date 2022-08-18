Полицейские за час нашли пропавшего ребенка в Хабаровском крае. Фото: предоставлено КП-Хабаровск.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что его пятилетний сын убежал из детского сада во время прогулки. Найти беглеца не удалось ни воспитателям, ни родителям малыша.

Полиция заявила в патруль о случившемся, и спустя время ребенка нашли на выходе из парка. Как выяснилось, мальчик убежал из садика, чтобы покачаться на качелях, и уже собирался вернуться обратно.

- В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские направят в администрацию Комсомольска-на-Амуре материалы о мерах профилактики подобных ситуаций.

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