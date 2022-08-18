Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2022 10:01

Жителя Хабаровска посадили на три года за кражу оружия

Пьяный мужчина решил присвоить ружье соседа
Диана КАЦКО
Жителя Хабаровска посадили на три года за кражу оружия

Жителя Хабаровска посадили на три года за кражу оружия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

44-летнего хабаровчанина обвинили в совершении преступления по статье «Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов».

В январе 2022 года мужчина выпивал в гостях у своего соседа и заметил ружье и патроны, которые захотел забрать себе. Дождавшись, когда сосед уснет, злоумышленник взял оружие с патронами и покинул квартиру товарища. Трофей он спрятал в подвале общежития.

- Подсудимый вину в совершении преступления признал, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.