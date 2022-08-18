Жителя Хабаровска посадили на три года за кражу оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

44-летнего хабаровчанина обвинили в совершении преступления по статье «Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов».

В январе 2022 года мужчина выпивал в гостях у своего соседа и заметил ружье и патроны, которые захотел забрать себе. Дождавшись, когда сосед уснет, злоумышленник взял оружие с патронами и покинул квартиру товарища. Трофей он спрятал в подвале общежития.

- Подсудимый вину в совершении преступления признал, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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