В Охотском районе прошел экологический этнофестиваль «Инэн Окат» Фото: Правительство Хабаровского края

Фестиваль организовали при поддержке правительства Хабаровского края и за счет субсидий, предоставленных министерством природных ресурсов края в рамках реализации государственной программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае».

В празднике приняли участие коренные жители Охотского района, делегации из Николаевского и Ульчского районов, а также представители компании «Полиметалл» и «Охотской ГГК».

Мероприятие начали с театрализованного эпоса. С приветственным словом перед участниками выступил глава района Максим Климов и вручил дипломы победителям традиционных конкурсов среди рыбаков.

Команда Николаевска-на-Амуре заняла первое место, второе - команда Охотского района, а третье разделили между собой команды Ульчского района и Инского сельского поселения.

Командам вручили практичные для традиционного образа жизни призы - рюкзаки, спальники, палатки, портативные солнечные панели, пледы и налобные фонари.

- Также дипломы участников фестиваля были вручены командам «Малтан» Арскинского сельского поселения и команде рабочего поселка Охотск, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Все участники конкурса получили подарочные наборы на память об охотской земле.

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