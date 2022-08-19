Без принципов: под предлогом помощи женщина обокрала пенсионерку в Вяземском

Жительница Вяземского обокрала пожилую женщину, войдя к ней в доверие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летняя жительница Вяземского помогала пожилой женщине по хозяйству. Пенсионерка доверяла благодетельнице и не сомневалась в ее честности. Помощница не раз бывала дома у 81-летней бабушки и знала, где она хранит деньги. Войдя в доверие, женщина в очередной раз пришла к ней и вытащила из кармана пальто около 30 тысяч рублей.

- Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. Сотрудники правопорядка задержали подозреваемую по горячим следам, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Всю сумму изъяли у воровки и вернули хозяйке. На преступницу завели уголовное дело. Она может лишиться свободы на срок до пяти лет.

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