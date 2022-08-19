Больше тысячи человек болеют коронавирусом в Хабаровском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
Коронавирус в Хабаровском крае подтвердили у 182 человек за последние сутки. По состоянию на 19 августа, ковидом болеют 1 072 жителя региона. 992 пациента лечатся амбулаторно, а 80 - в стационаре. Краевой минздрав увеличивает количество ковидных коек в больницах, так как по прогнозам заболеваемость будет только расти в ближайший месяц.
- Летальных случаев за сутки не зарегистрировано, 18 человек госпитализированы со средней и тяжелой формой болезни, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам.
Медики за день вылечили 97 пациентов.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru