Больше тысячи человек болеют коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Хабаровском крае подтвердили у 182 человек за последние сутки. По состоянию на 19 августа, ковидом болеют 1 072 жителя региона. 992 пациента лечатся амбулаторно, а 80 - в стационаре. Краевой минздрав увеличивает количество ковидных коек в больницах, так как по прогнозам заболеваемость будет только расти в ближайший месяц.

- Летальных случаев за сутки не зарегистрировано, 18 человек госпитализированы со средней и тяжелой формой болезни, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам.

Медики за день вылечили 97 пациентов.

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