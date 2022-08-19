Гонщица на «Лексусе»: 24-летней женщине грозит колония за смерть пешехода в Магадане

Расследование аварии со смертельным исходом закончилось в Магадане Фото: УМВД России по Магаданской области

Весной в Магадане произошла трагедия. 4 апреля около 4:00 на Карла Маркса случилась авария, в результате которой погибла 40-летняя женщина. Она решила перейти дорогу в неположенном месте. Но необдуманный поступок закончился худшим из возможных сценариев.

24-летняя жительница Магадана за рулем «Лексуса» вдавила педаль газа чуть ли не в пол. Машина послушно набрала скорость, а стрелка спидометра ушла далеко за разрешенную отметку. Появившийся на пути пешеход не входил в план гонщицы, поэтому она не успела отреагировать. На полном ходу она сбила женщину, отчего та умерла на месте от полученных травм.

24-летняя гонщица сядет за смерть пешехода в Магадане Фото: УМВД России по Магаданской области

- Водитель ехала с высокой скоростью, не соблюдая меры предосторожности. Пройти медицинское освидетельствование она отказалась, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Прокуратура утвердила обвинение и передала уголовное дело в суд. Виновнице грозит до 12 лет лишения свободы.

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