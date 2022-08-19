Новый виртуальный концертный зал откроется в Хабаровском крае в 2022 году

Новый виртуальный концертный зал появится в Комсомольске в 2022 году Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Хабаровский край стал одним из победителей конкурса регионального проекта «Цифровая культура», который проводился в рамках национальной программы «Культура». Регион получил финансирование на создание виртуальных концертных залов в 2023 году. Детская школа искусств в Бикине стала одним из 80 учреждений, которые получат по миллиону рублей. На средства субсидии будет куплено оборудование: видеопроектор, акустическая система и экран. Зал будет вмещать до 100 человек.

- В этом году будет создан виртуальный концертный зал в Драмтеатре Комсомольска. Оборудование уже куплено. Сейчас ведется работа по подписанию соглашения с Московской государственной филармонией для трансляций концертов. Открытие запланировано на 4 сентября, - рассказали в минкульте Хабаровского края.

Напомним, что первый виртуальный зал в регионе появился еще в 2014 году на базе краевой филармонии.

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