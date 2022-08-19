Патриотическую общественную территорию торжественно открыли в поселке Хурба Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Хурба торжественно открыли «Парк славы с обелиском» - общественную территорию, обустроенную по нацпроекту «Жилье и городская среда». Основной идеей для дизайна была выбрана патриотическая тематика. Посреди парка установили памятный обелиск. В канун 77-й годовщины конца Второй мировой войны здесь соберутся жители поселка, чтобы почтить память героев-защитников и земляков-дальневосточников.

- В 2021 году в селах Георгиевка и Бычиха также появились памятные места. Немного раньше в Князе-Волконском в сосновом бору благоустроили аллею. На таких площадках проходят торжественные патриотические мероприятия, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

Сейчас в поселке Корфовский строится целый комплекс возле озера. В 2020 году там сдали пристань «Барон Корф» и площадку «Патриот», где проходят культурно-массовые мероприятия. Через год поселок получил субсидию на ремонт обзорной площадки «Малая Родина». В 2022 году здесь добавится «Аллея ветеранов». Ее должны открыть в сентябре, ко дню рождения Корфовского.

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