Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды у Хабаровска на полметра Фото: Администрация Хабаровска

Уровень воды в Амуре у Хабаровска может подняться более чем на 500 сантиметров к концу августа. Такой вывод сделали специалисты ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Как высоко поднимется отметка, будет зависеть, в том числе, от количества осадков в Хабаровском крае.

- В настоящее время эвакуация жителей с островной части города не планируется. Если прогноз ухудшится, людей вывезут на безопасную территорию, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС Хабаровска.

Если вода поднимется до отметки 530 сантиметров или выше, речные перевозки будут приостановлены. Администрация Хабаровска просит жителей частных домов и дачников, чьи участки находятся на островной части города, принять меры по защите личного имущества от паводка. После прекращения речных перевозок доптранспорт для вывоза урожая выделяться не будет.

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