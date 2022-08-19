Кража в морозильной камере: воры обокрали припаркованный рефрижератор в Хабаровске

Полицейские задержали похитителей аккумуляторов в Хабаровске Фото: Александр КОЦ

Сотрудники полиции задержали двух мужчин 36 и 43 лет, которые подозреваются в серии краж аккумуляторов. По предварительной версии, они украли батареи с грузовиков и спецтехники на 130 тысяч рублей.

Первое «дело» они провернули на площадке временного хранения техники на Воронежском шоссе. Здесь была припаркована спецтехника подрядчика, который прокладывает канализацию на этом участке. Мужчины арендовали машину, подъехали к месту и, пробравшись незаметно мимо сторожа, взломали аккумуляторные отсеки на двух экскаваторах и сняли батареи. Еще два аккумулятора воры сняли с машин по откачке воды. Ущерб для компании составил около 100 тысяч рублей.

Вторую кражу преступники совершили на стоянке, которая находится на Тихоокеанской. Там был припаркован рефрижератор, который воры успешно взломали. Из придвижной морозильной камеры они украли два аккумулятора на сумму около 30 тысяч рублей. Все награбленное мужчины отвезли в пункт сдачи металлолома. Полученные от продажи деньги они потратили на выпивку и продукты.

- Подозреваемых задержали. Младший из них, житель Краснофлотского района, не раз привлекался за кражи и вождение в пьяном виде. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Старший соучастник ни разу не попадал в поле зрения полиции, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.

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