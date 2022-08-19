Грузовик сбил пешехода на трассе «Амур» Чита – Хабаровск в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

18 августа, примерно в 22:25, на трассе «Амур» Чита - Хабаровск произошла авария. «Скания» ехала из Хабаровска в Биробиджан, когда водитель не заметил пешехода на темной дороге и сбил его.

Личность пострадавшего пока не установлена. Он получил травмы, и его на машине скорой увезли в больницу. Врачи оказывают помощь.

По предварительной версии, причиной аварии стало то, что на пешеходе была одежда без светоотражающих элементов. Водитель фуры не заметил человека, который шел по дороге в попутном направлении по плохо освещенной проезжей части.

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