От Князя до Чижа: МТС обеспечила связью хабаровских любителей рока

Событие «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске во второй раз. В этом году фестиваль представят российские популярные рок-группы «Чиж и Co», КняZz, «Сурганова и Оркестр», а также региональные коллективы - хабаровская группа Starkillers и победитель предыдущего фестиваля, группа «Двадцать». Помимо звезд, в фестивале выступят набирающие популярность дальневосточные группы: BARLAMA и Battle Nuggets из Хабаровска, коллектив из соседнего Владивостока hehehe и «Сезон Dождей» из Улан-Удэ.

Мобильная базовая станция МТС, установленная накануне проведения фестиваля, позволит нескольким десяткам тысяч гостей и участникам фестиваля пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, вести прямые трансляции с выступлений любимых музыкантов и делиться фотографиями в социальных сетях и мессенджерах на скорости до 40 Мбит/с.

- Российский рок очень по душе дальневосточному бунтарскому характеру. Мы ожидаем большой приток любителей музыки и, как следствие, рост трафика рядом с «Ерофей Ареной» в несколько раз. Чтобы организовать массовое мероприятие такого уровня, необходимо в том числе создать цифровую инфраструктуру, обеспечив доступ к онлайн-сервисам. Это важно как для организаторов, так и для участников события. Для таких случаев у нас есть передвижной, компактный вариант базовой станции. Решение позволяет точечно усиливать мобильную сеть в нужной локации, чтобы связи и интернета хватало всем гостям праздника, - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.