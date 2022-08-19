Школьная социальная сеть заработает с сентября в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября в Хабаровском крае запустят платформу «Моя школа». Она позволит родителям, учителям и детям общаться на одной площадке, предоставит доступ детям к образовательной информации.

- ФГИС «Моя школа» предоставит доступ к проверенному образовательному контенту. Она объединит в себе электронный дневник, видеоконференции, учебные материалы и многое другое, - сказала Лидия Варфоломеева, начальник отдела наставничества Хабаровского краевого института развития образования.

Дети смогут найти всю нужную информацию по предметам в одном месте. Здесь же будет публиковаться домашнее задание, расписание, оценки. Учителя получат доступ к методической библиотеке, облачному хранилищу, приложению для работы через SmartTV, смогут воспользоваться функциями браузера и флеш-накопителя. Через платформу родители смогут записать детей в кружки и секции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.