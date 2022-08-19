Родители могут отказаться покупать детям рабочие тетради и учебники в Хабаровском крае

Родители могут отказаться покупать детям рабочие тетради и учебники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие родители уверены, что покупка дополнительных пособий для детей - обязательное условие в школах. Но, по словам министра образования и науки Хабаровского края, это далеко не так.

- Чтобы освоить школьный предмет, достаточно тех учебников, которые предусмотрены образовательной программой. Их дети получают в начале учебного года бесплатно. Список пособий утверждает руководство школы. Создается специальный приказ, который подписывается директором, - сказала Виктория Хлебникова.

Дополнительные тетради или методички - это личное желание учителя. Заставить родителей покупать их никто не может, только рекомендовать. Если педагоги оказывают давление или манипулируют этим вопросом, нужно обращаться в минобрнауки.

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