Полицейские нашли урожай конопли на огороде жительницы Хабаровского края Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В рамках операции «Мак-2022» полиция Амурского района обнаружила кусты каннабиса на дачном участке 47-летней местной жительницы.

Сотрудники полиции изъяли 383 куста запрещенного растения. Женщина с любовью и заботой ухаживала за посадками - поливала их и вносила в почву удобрения. Дачница рассказала, что планировала использовать растение в личных целях.

На женщину завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

- Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Растения изъяли и в ближайшее время уничтожат.

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