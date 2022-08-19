Волонтеры просят помощи в поисках 10-летней девочки Марии Засядько из Хабаровска Фото: @liga_spas Фото: Социальные сети

Волонтеры обращаются к жителям Хабаровска с просьбой о помощи в поисках десятилетней девочки Марии Засядько. Ребенок пропал 13 августа в районе улицы Шеронова.

- У девочки светлые волосы, среднее телосложение. Ее рост примерно 150 сантиметров. Мария была одета в черную футболку, голубые джинсы и черные сандалии, - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛИГА СПАС».

Всех, кто владеет информацией о местонахождении десятилетней Марии Засядько, видел ее или знает обстоятельства пропажи школьницы, просят звонить по телефонам +7 (914) 190-12-17; +7 (914) 167-37-77. Родители надеются на возвращение Маши домой.

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