Ремонт дороги в Березовке стартовал после обращения жителей поселка в мэрию Хабаровска

Ремонт дороги стартовал после обращения жителей Березовки в мэрию Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

После обращения жителей Березовки в комитет по управлению Краснофлотским районом Хабаровска ремонт дороги на участке в районе улицы Сергеевской и квартала Пограничного включили в программу «Безопасные качественные дороги» на 2022 год. Подрядчик приступил к работам в начале августа. Срок сдачи запланирован на середину сентября.

- Длина участка - около 200 метров. Здесь будет полностью заменено основание. Его сделают из слоев песка, георешетки, смеси и двух слоев асфальта. Также подрядчик установит новые бордюры. Стоимость работ - около восьми миллионов рублей, - сказал Олег Дворянинов, замначальника отдела благоустройства Хабаровска.

А пока в городе продолжается ремонт 19 дорог. В ближайшее время рабочие приступят к обустройству еще одной улицы.

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