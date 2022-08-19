Хабаровский край и Вьетнам могут стать туристическими партнерами Фото: @puntus_khv Фото: Социальные сети

Вьетнам готов к сотрудничеству с Хабаровским краем в сфере туризма. Подтвердили это секретарь компартии провинции Хайзынг Фа Минь Тхан и губернатор Нгуен Тхунг в рамках рабочего визита Екатерины Пунтус в Республику. Министр туризма края рассказала о возможностях и потенциале региона, планах по развитию этой сферы и соответствующей инфраструктуры.

- Я пригласила коллег из Республики от лица нашего губернатора Михаила Дегтярева поучаствовать во всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток». Передала представителям Вьетнама информацию о нашем потенциале в сфере экспорта, - сказала Екатерина Пунтус.

Власти Вьетнама показали заинтересованность во взаимовыгодном партнерстве с Хабаровским краем не только в области туризма, но и по другим экономическим направлениям.

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