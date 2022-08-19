Жительница Магадана получила 118 штрафов за превышение скорости

Жительница Магадана оплатила 118 штрафов после ареста автомобиля Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Любительница погонять по городу насобирала 118 штрафов за превышение скорости на 20-80 километров в час. Но 46-летняя женщина не собиралась их оплачивать. Тогда на машину наложили запреты. Ее нельзя было перерегистрировать или продать. Судебные приставы подали обращение на удержание суммы (а за это время накопилось 113 тысяч рублей долга) из зарплаты и списания с банковских счетов.

- Все изменилось, когда ее «Тойоту RAV 4» арестовали. Чтобы машину не продали с молотка, женщине пришлось оплатить не только все штрафы, но и исполнительный сбор за просрочку платежей в сумме 66 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Магаданской области.

Часть денег колымчанка отдала сама, остаток списали с ее счета в банке.

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